Giorgia Meloni, "purtroppo...": Furio Colombo insulta lei e gli italiani

L'ex direttore dell'Unità Furio Colombo senatore a vita? "Visto che si è liberato il posto di Umberto Bossi, che è entrato in Parlamento, io vorrei incominciare a raccogliere le firme per te". A lanciare la proposta è Myrta Merlino, che ospita la firma Doc della stampa italiana di sinistra in collegamento con L'aria che tira, a La7. "La prima firma è la mia", mette subito in chiaro con entusiasmo il sociologo Domenico De Masi, in studio.

"Quanto le do". Meloni e il voto a sorpresa di Furio Colombo



"Sei molto gentile", si schermisce un po' imbarazzato l'editorialista del Fatto quotidiano, compagno di Marco Travaglio in tante avventure contro Berlusconi, Salvini e oggi Giorgia Meloni. Colombo prende spunto dalle proteste di piazza di Napoli contro carovita e caro-bollette per sottolineare "lo sfasamento fortissimo tra quello che accade in Parlamento e i problemi e i bisogni che ha la gente. Abbiamo un momento molto difficile ed è poco invitante ritornare sulla Meloni e celebrare questa donna che per la prima volta ha acciuffato le redini del cavallo governativo in corso. Viene mente invece che è la stessa persona e che gli italiani purtroppo hanno votato appassionatamente per la stessa che ha fatto l'urlo di Vox, quella che oggi dice 'più a destra di me non si può'. Dubito, dubito molto perché la destra 70 anni fa ha lasciato sul conto e sulla memoria italiana un numero altissimo di morti".





Furio Colombo contro Meloni e Salvini: guarda il video a Non è l'arena



Quindi l'allarme su Matteo Salvini, dato come possibile ministro del Lavoro dal toto-nomi del prossimo governo: "Bolsonaro ha promesso di essere Bolsonaro e quando è stato eletto lo ha fatto. Orban ha fatto la medesima cosa. La Polonia, a parte la redenzione sostenendo l'Ucraina, ha avuto posizioni assolutamente inconcepibili in un Paese contemporaneo, moderno e responsabile. Tutta questa gente è stata esattamente quello che ha promesso di essere. Speriamo che Salvini riesca a trattare con l'economia".