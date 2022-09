Rula Jebreal, frase choc: "Tre giorni dopo la vittoria della Meloni..."

29 settembre 2022 a

La vittoria del centrodestra ha mandato in escandescenza la sinistra. Rula Jebreal, ad esempio, non fa che sputare velo su Giorgia Meloni. A ridosso delle elezioni, definiva "l'ultimo messaggio della campagna elettorale di Giorgia Meloni un ammiccamento/un cenno alla sua nostalgica base fascista". Non è da meno a urne chiuse, con gli italiani che democraticamente hanno votato per Fratelli d'Italia. L'ultimo tweet infatti supera ogni limite. Pubblicando una notizia vera, quella di alcuni studenti identificati dai militari perché stavano tenendo un'assemblea per parlare di neofascismo, postfascismo e partiti di destra, ecco che la giornalista palestinese tira in ballo la leader di Fratelli d'Italia.

"Giorno 3 dopo la vittoria della neofascista Meloni in Italia: un gruppo di studenti italiani in un liceo di Roma ha organizzato una conferenza per conoscere il fascismo... La polizia si è presentata per identificare gli studenti e gli organizzatori", ha scritto su Twitter. Proprio l'associare la notizia del liceo Virgilio di Roma alla vittoria della Meloni fa pensare che la Jebreal alluda a "un regime" che tutto controlla.

Peccato però che il nuovo governo ancora non si sia insediato. Anzi, non sono ancora stati decisi i suoi componenti. Dunque, se mai la Jebreal dovesse prendersela con qualcono, potrebbe farlo con Luciana Lamorgese. È lei ancora per poco a sedere sullo scranno del Viminale.