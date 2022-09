Rula Jebreal, odio contro Giorgia Meloni: "Dove ci riporterà dopo Mussolini"

26 settembre 2022 a

Lo aspettavamo. Non poteva mancare il commento di Rula Jebreal. La giornalista, tra le più accese "nemiche" di Giorgia Meloni in questa campagna elettorale ha commentato il risultato elettorale su Twitter usando ovviamente le parole chiave dell'odio anti-destra: "Post-fascismo" e "Mussolini". E così sui social postando i risultati del voto ha accompagnato il tutto con questo commento piuttosto acceso: "I primi exit poll in Italia. Come previsto, la coalizione di estrema destra guidata dal partito xenofobo di Meloni ha vinto clamorosamente. Un secolo dopo la presa del potere di Mussolini, la postfascista Giorgia Meloni riporterà l'Italia all'autocrazia".

Insomma con la vittoria del centrodestra, secondo la Jebreal, ci si appresta ad entrare in un regime autocratico. Ma i commenti duri della Jebreal non si fermano qui. Su Twitter si è letteralmente scatenata mettendo nel mirino pure il video ironico della Meloni che con due meloni in mano invitava tra le righe a votare per Fratelli d'Italia: "La Meloni usa unno slang volgare per invitare al voto, come il suo compagno di coalizione, Berlusconi, noto per gli scandali sessuali".

Insomma la Jebreal non perde occasione per riversare odio sulla Meloni e sul centrodestra. Ormai ci siamo abituati...