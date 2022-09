Marta Fascina, regalo a Berlusconi: un video impensabile

29 settembre 2022 a

Giovedì 29 settembre Silvio Berlusconi festeggia 86 anni. Per il leader di Forza Italia si tratta di un secondo festeggiamento nel giro di pochi giorni: la vittoria elettorale del centrodestra con il suo ritorno in Parlamento e, appunto, il suo compleanno. Nato a Milano il 29 settembre del '36, il Cavaliere festeggerà in famiglia nella Villa San Martino, sua residenza storica. Assieme a lui i figli, i nipoti e la compagna Marta Fascina. Proprio lei, deputata azzurra, appena rieletta alla Camera in Sicilia, ha deciso di fargli una sorpresa.

A raccontarlo il numero uno azzurro in un video pubblicato su Twitter. "Guardate che sorpresa, che bel regalo ho ricevuto! Grazie a tutti per gli auguri!", è stato il commento a corredo. Poi nel filmato si vede una mongolfiera, lui e la Fascina seduti ad ammirarla fino a quando non cadono palloncini a forma di cuore. Ma non è tutto, perché la Fascina ha deciso di omaggiare Berlusconi con un aereo e una dolce dedica.

Insomma, quello di quest'anno per l'ex premier sarà un compleanno più speciale di altri. Oltre alla compagna, anche il Milan ha voluto fargli i suoi auguri. Da presidente più vincente nella storia rossonera con 31 trofei, la squadra ha voluto dirgli grazie: "Buon compleanno Silvio Berlusconi", poi sotto l'hashtag: "Sempre Milan".