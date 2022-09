PiazzaPulita, Formigli contro la Meloni: "Votata solo da 7,3 milioni"

29 settembre 2022 a

"La prima puntata nell'era Meloni". Inizia così PiazzaPulita il 29 settembre, dove Corrado Formigli attacca ancora Giorgia Meloni: "Sarà lei - esordisce su La7 - con ogni probabilità la prima premier donna". Cosa significa questo? "Che il Partito democratico si limita alle parole e non ai fatti, quote rosa e poi...". Ecco che il conduttore si rivolge successivamente alla leader di Fratelli d'Italia: "Questo significa anche che va al governo un partito che ha ancora la Fiamma".

Finita qui? Neanche per sogno, perché Formigli snocciola i numeri: "La Meloni è stata votata da 7,3 milioni su 46 milioni di italiani, quindi abbia rispetto per chi la critica". Nulla di nuovo da PiazzaPulita. D'altronde le puntate contro FdI non sono state poche. Tanto che Guido Crosetto era addirittura intervenuto su Twitter: "Molta gente guarda PiazzaPulita per vedere quali nuovi traguardi di faziosità e pregiudizio riesce a raggiungere e non rimane delusa perché puntata dopo puntata, segna nuovi record mondiali. Qual è l’obiettivo? Alimentare la rabbia per ottenere violenza contro Giorgia Meloni?". Non è infatti un caso che la Meloni abbia, prima del voto, declinato l'invito di Formigli e abbia preferito non partecipare alla trasmissione. Anche se il conduttore si era già appellato a lei e al partito.