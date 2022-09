Di Maio è sparito dopo il voto: su Facebook appare qualcosa di sconcertante

30 settembre 2022 a

Dove è finito Luigi Di Maio? Dopo la batosta elettorale c'è un mistero attorno al ministro degli Esteri uscente. Nessuno infatti riesce più a rintracciarlo. Almeno sulla sua pagina Facebook. Dal 29 settembre la pagina ufficiale del leader di Impegno Civico è inesistente. Su Fb Di Maio vantava 2,5 milioni di follower, un mezzo molto utilizzato durante la campagna elettorale dove apparivano foto, commenti e video destinati ai suoi elettori. Elettori che però gli hanno voltato le spalle: Di Maio non è riuscito a sfondare la soglia di sbarramento al 3 per cento e per questo è rimasto fuori dal Parlamento.

Che sia stata l'esclusione il motivo della sparizione dal social? Di certo in questi giorni contro Di Maio non sono mancati attacchi, prese in giro e affondi tutti riversati su Facebook. Inoltre va notato che l'ex leader del Movimento 5 Stelle è silenzio anche su Instagram. Qui l'ultimo post è datato 25 settembre, giorno delle elezioni. Mentre il suo ultimo tweet sul profilo ufficiale risale allo scorso 23 settembre.

Dopo il voto Di Maio non ha più rilasciato dichiarazioni, eccezion fatta per i complimenti alla numero uno di Fratelli d'Italia e a quello dei Cinque Stelle il 26 settembre. "Giorgia Meloni e Giuseppe Conte - scriveva -, i due vincitori di queste elezioni". Ad oggi dunque al posto della pagina di Facebook di Di Maio si legge "Questo contenuto non è al momento disponibile". Il significato? "In questi casi - è la spiegazione di Facebook -, generalmente significa che il proprietario ha condiviso il contenuto solo con un gruppo ristretto di persone, ha modificato chi può vederlo oppure lo ha eliminato".