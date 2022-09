Alessandra Moretti in tilt: "Io vi lascio, ci vediamo un'altra volta"

30 settembre 2022 a

"La transizione ecologica non può essere rinviata, abbiamo visto recentemente fenomeni climatici estremi che ci dicono chiaramente che dobbiamo andare verso quella direzione": Alessandra Moretti, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha parlato dell'emergenza climatica in corso. In sottofondo le risate di Francesco Borgonovo, a cui l'europarlamentare dem ha detto: "Non c'è niente da ridere visto che c'è gente che c'è morta". "Ma non c'entra niente la transizione ecologica", è intervenuta anche Maria Giovanna Maglie.

A quel punto, però, la Moretti ha perso le staffe: "Se volete continuare a parlare tra di voi io vi lascio e ci vediamo un'altra volta...". Poi ha continuato: "C'è un impegno da parte dell'Europa iniziato tre anni fa che va avanti con impegno, serietà e fatica. Da questo punto di vista sono stati svariati i miliardi che l'Europa ha messo in campo proprio per sostenere i comparti industriali più colpiti dalla transizione ecologica". La Merlino, allora, le ha chiesto: "Le faccio un'obiezione da persona della strada: sul Covid ci siamo accorti che c'era l'Europa, mi pare che invece su questo tema ognuno si fa i fatti propri, è completamente cambiato il clima, è una follia questa". "Mentre col Covid siamo riusciti a comprendere l'importanza di andare uniti - ha risposto la dem - questa risposta che stiamo dando su bollette e gas è insufficiente. Collaboreremo col prossimo governo perché l'Europa deve dare finanziamenti e stanziamenti".

Alessandra Moretti a L'Aria che tira, il video

"Ma i soldi del Pnrr non si potrebbero prendere oggi e dirottarli sull'emergenza più grave?", ha chiesto ancora la conduttrice. E la Moretti: "Una delle cose su cui noi stiamo lavorando è un Recovery Fund finalizzato ai costi dell'energia, l'Europa dovrà mettere in campo un pacchetto di risorse importante proprio perché i soldi del Pnrr sono destinati a progetti ben precisi".