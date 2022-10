In Onda, Massimo Giannini elogia la Meloni: "Cosa ho apprezzato"

01 ottobre 2022 a

"Il suo è stato un silenzio che ho apprezzato, ha dimostrato di tenere presenti i giganteschi problemi di questo Paese": Massimo Giannini, ospite di David Parenzo e Concita De Gregorio a In Onda su La7, ha commentato così il momento post elettorale della leader di Fratelli d'Italia. Solo oggi, una settimana dopo le elezioni, la Meloni ha deciso di partecipare a un evento pubblico, quello organizzato da Coldiretti a Milano. Prima di oggi niente, nessun festeggiamento per la vittoria alle urne, nessuna intervista. Lei stessa ha spiegato il perché: "Voglio dedicarmi anima e corpo ad affrontare i dossier più urgenti".

"Questo è un cambiamento che Meloni sta provando a fare non solo dal punto di vista stilistico ma anche contenutistico. La vera notizia è che lei oggi ha detto: 'come voi sapete siamo in contatto costante col governo uscente per risolvere i problemi che il Paese ha di fronte'", ha detto il direttore de La Stampa, riferendosi all'esecutivo guidato da Mario Draghi.

Secondo Giannini, "si gioca tutto tra due facce del partito: da un lato c'è il principio di realtà e dall'altro lato il richiamo della foresta, quest'idea che la destra possa fare ancora del sovranismo la sua bandiera, che chiaramente non coincide con gli interessi del Paese".