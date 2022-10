Stasera Italia, Labate: "Il prossimo 20 ottobre...", gioco sporco contro Meloni?

03 ottobre 2022 a

a

a

Il prossimo 20 e 21 ottobre è stato fissato un vertice Ue a Bruxelles: al centro dell'attenzione l'emergenza-gas e l'ipotesi di introdurre un price-cup comunitario, circostanza su cui la Ue si sta spaccando. E il tema tiene banco a Stasera Italia, il programma condotto da Barbara Palombelli su Rete 4, dove Tommaso Labate, firma del Corriere della Sera, si spende in qualche previsione.

Ci si chiede, infatti, se a quel vertice potrebbe già presentarsi per l'Italia il nascente governo di centrodestra, con assoluta probabilità con Giorgia Meloni premier. E Labate frena: "È difficile che al 20 di ottobre si arrivi alla formazione di un governo che abbia già ottenuto la fiducia delle Camere. In questo le indicazioni delle fonti di FdI sono unidirezionali. Si presenterà Mario Draghi nella pienezza dei poteri circoscritti agli affari correnti", ricorda.

Dunque, Labate dà conto di una stranezza: "Qui siamo di fronte quasi a un inedito. Quando ci sono delle elezioni e c'è un governo in carica, quel governo in carica non stabilisce cosa fare su determinati temi, ma impone determinati temi in agenda. Sono i famosi 100 giorni di cui abbiamo sempre scritto. Per la prima volta recente nella storia della Repubblica, questa facoltà a Giorgia Meloni è stata sottratta", conclude Tommaso Labate.