Lilli Gruber sfida Giorgia Meloni: "Io non sono patriota"

04 ottobre 2022 a

a

a

"La sua vera dottrina è il nazionalismo". Ezio Mauro parla di Giorgia Meloni e a Otto e mezzo, su La7, lancia l'allarme: "Il linguaggio cambierà, perché il linguaggio affonda nella cultura di una destra radicale, la più estrema che c'è in Europa e diversa da quella repubblicana che abbiamo vissuto fino a ora. Questa è una destra che viene da fuori dall'arco costituzionale, perché è nata dopo".

"Ecco il vostro alto tenore". Santanchè, un video per bombardare Gruber e Floris | Guarda

L'ex direttore di Repubblica viene interrotto da Stefano Zurlo: "Per la Meloni la difesa dell'interesse nazionale non è contro qualcuno, ma per la nostra difesa. Tu non vai contro l'Europa, difendi l'Italia dentro l'Europa. Questo è il passaggio da una destra radicale a una moderna, è una forma di patriottismo". "Ma cosa vuole dire patriottico? - interviene Lilli Gruber - Siamo tutti patrioti? No, io non sono nazionalista per esempio. Vengo da una minoranza etnico-linguistica, pensa quanto posso essere patriota... Ho radici altoatesine, sono cittadina europea, sono cittadina italiana...".





"Io non sono patriota". Lilli Gruber, guarda il video di Otto e mezzo



"Si ritorna a destra e sinistra - chiosa ancora Mauro -, la sinistra è per l'universalismo e la destra per il nazionalismo. Quando la Meloni parla a Vox usa un altro linguaggio, così come quando dice 'la pacchia è finita'. Lei si muoverà sulla direttrice della lealtà atlantica credendo di scambiare con gli Usa la libertà di movimento in Europa: non proporrà l'uscita dall'Europa, ma una obiezione permanente all'Europa così com'è. Prenderà le posizioni di Visegrad, proposte però da un Paese fondatore".