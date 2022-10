Non è l'Arena, Wanna Marchi ricopre d'insulti Giletti: "Porcone, prete mancato..."

10 ottobre 2022 a

Ammettiamolo, una puntata pirotecnica, indimenticabile, quella di Non è l'Arena in onda su La7 domenica 9 ottobre. Già, in studio da Massimo Giletti ecco le ex teleimbonitrici, Wanna Marchi e la figlia, Stefania Nobile, tornate al centro dell'attenzione per la serie Wanna, proposta da Netflix e che ha riscosso un clamoroso successo in termini di pubblico.

A Non è l'Arena, come prevedibile, si è scatenato l'inferno: rissa con Luca Telese, insulti ad alcuni dei personaggi apparsi nella serie, confessioni sconcertanti quali "noi si vendeva tutto, anche i peli intimi femminili". Dunque Giletti ricorda quello che accadeva in quegli anni, quelli delle ruggenti tv locali, emittenti spesso al limite della legge. "All'epoca era così, mi sa che tante cose... Comunque lei si innervosiva anche coi conduttori, Wanna Marchi. Nei pomeriggi, nelle televisioni si parlava e se la prende anche con me". Già, perché Wanna Marchi, tra le sue dirette e i video che mandava alle televisioni quando fu tagliata fuori dalle televendite, si spese in profluvi di insulti a diversi personaggi pubblici. "Mi hanno mandato questo filmato. Me lo ero dimenticato ma è molto divertente visto oggi", annuncia Giletti a tal proposito. E dunque propone la vecchia clip, della seconda metà degli anni 2000, in cui Wanna Marchi letteralmente ricopriva di insulti l'attuale conduttore di Non è l'Arena.

"Ecco con quanti soldi campo": Wanna Marchi si scatena contro Giletti | Video

"Assieme all'altro porcone, Massimo Giletti, quello che fa il programma su Rai 1 la domenica pomeriggio, che sembra un prete mancato, è una roba terrificante - esordice la Marchi -. È una persona terribile, falso come Giuda. Con quegli occhi, sempre così, sembra un pretino... anche lui quante ne ha dette di cose su Wanna Marchi. Ma quante. E pensare che se lui vuole un po' di audience nel suo programma, che tanto non lo guarderebbe nessuno mai, chi lo guarda questo qua, deve tirare fuori Wanna Marchi. Voi cosa ne pensate di questo - prosegue nella sua intemerata -? Ditemelo per cortesia, vorrei veramente saperlo. Lui con quella parrucca in testa che sembra veramente... poi si circonda sempre di gentaglia come lui, a parlare male di questo e quell'altro, ma chissà perché se vuole audience deve sempre e comunque parlare male di Wanna Marchi", concludeva. Poi si torna in studio e Wanna Marchi piazza la zampata finale, in diretta: "Comunque l'auidence che avrai questa sera tu, la ricorderai per lungo tempo". E Giletti sorride.