L'aria che tira, Nicolai Lilin: "Putin cadrà? Ecco tutta la verità"

Nicolai Lilin a L'Aria che tira, il talk show condotto da Myrta Merlino su La7, offre un nuovo punto di vista sulla guerra in Ucraina. Di fatto lo scrittore si è soffermato a lungo a parlare di quanto sta succedendo all'interno dei confini della Russia, ovvero le pressioni e le rivolte di una parte della popolazione contro Putin e soprattutto contro la mobilitazione parziale.

Lilin non usa giri di parole e in parte sconfessa la narrazione di questi giorni che vuole un Putin in difficoltà e accerchiato da chi lo vorrebbe con le spalle al muro.

Infatti nelle ultime settimane l'esercito russo ha dovuto fare i conti con la contro-offensiva di Kiev e da qui sono nate indiscrezioni su una probabile rivolta nei piani alti dello Stato Maggiore soprattutto contro il ministro della Difesa, Shoigu. Lilin su questo punto è molto chiaro: "Il popolo russo sente molto questa guerra, per loro è una guerra contro il nazismo, e teme la Nato". Poi parla proprio dei riservisti che sono stati richiamati al fronte: "300mila sono scappati ma il resto della Russia è attorno a Putin, quindi non cadrà, questa è una fantasticheria". Insomma, secondo Lilin le cose in Russia stanno in modo diverso rispetto a quanto si racconta fuori dai confini nazionali. Forse la verità sta nel mezzo, come spesso accade...