Otto e mezzo, Gruber sfregia Meloni: "Completamente impreparata. Mi fa venire in mente..."

Marco Travaglio, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, nella puntata dell'11 ottobre, critica il centrodestra: "Giorgia Meloni ci mette la faccia? Che vuol dire? Che ci devi mettere, il gomito? Non vogliono dire niente queste espressioni, sono frasi fatte che servono a riempire il vuoto e a prendere un po' di tempo perché stanno ancora in alto mare. Il fatto di dire ci metto la faccia nasconde il fatto che Meloni è terrorizzata dalla terrificante classe dirigente di Fratelli d'Italia e degli alleati, perché sono tutti vecchi arnesi dei tre vecchi governi Berlusconi che hanno portato l'Italia sull'orlo del baratro più alcuni nuovi virgulti che non brillano per presentabilità".

Qui l'intervento di Marco Travaglio da Lilli Gruber a Otto e mezzo

"Mi meraviglio che questi tre leader non avessero mai parlato dei ministri da nominare almeno nelle caselle principali quando erano in campagna elettorale e sapevano che avrebbero vinto le elezioni", attacca ancora il direttore de Il Fatto quotidiano. "Adesso sembra che vadano in giro alla cieca a cercare qualcuno". Quindi la Gruber chiosa con una frecciata al veleno: "Lascia sconcertati questa impreparazione. Mi fa venire in mente Virginia Raggi che è arrivata a fare il sindaco di Roma completamente impreparata".