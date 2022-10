L'aria che tira, Roncone insulta Telese: "Hai bevuto? Devi arrivare sobrio"

12 ottobre 2022 a

a

a

Tra i rosiconi scatenati, ecco Fabrizio Roncone, firma del Corriere della Sera con "ditino alzato" come posizione standard. Assai critico con Giorgia Meloni e il centrodestra, ecco che Roncone - a L'aria che tira, la trasmissione condotta da Myrta Merlino su La7 - si scontra con il professor Cardini. Un battibecco, in cui Roncone di fatto dà del fascista al professore alludendo al fatto che indossi la camicia nera, il tutto perché lo stesso Roncone era stato interrotto mentre proferiva il suo verbo. Già, il solito metodo della sinistra: onda nera, denunciare a casaccio fascismi inesistenti, infangare.

"Psicopatica", "Gangster": Cerno-Meli, volano insulti in diretta | Video

Peccato che qualcuno abbia da eccepire. Quel qualcuno è Luca Telese, altrettanto ospite a L'aria che tira, il quale stigmatizza le frasi di Roncone: "Hai provocato il professor Cardini come se non conoscessi la sua storia. Non puoi dargli del filo-fascista perché ha la camicia nera. Sei un protagonista della provocazione, ma non puoi farla se stiamo discutendo di una cosa seria", afferma Telese. Difficile dargli torto.

"Putin-Zelensky? Che fine ci faranno fare": la profezia di Vittorio Feltri

Eppure... c'è Roncone. Il quale risponde con una bieca provocazione: "Ma hai bevuto?", "No, non ho bevuto". E ancora: "Sei arrivato con un tasso alcolico alto stamattina?". E Telese: "Sono arrivato assolutamente sobrio. Ma tu vuoi squalificare una persona parlando della camicia nera...". E Roncone schizza, senza mai rispondere nel merito. No, lui ribadisce la sua provocazione di bassissima lega: "Tu devi arrivare sobrio in televisione". E Telese: "Cardini potrebbe girare nudo e sarebbe autorevole lo stesso". Niente da fare, Roncone ripete ancora: "Devi arrivare sobrio alle trasmissioni". Un plauso a Telese, che non è caduto nella provocazione. Mentre Roncone... che figuraccia.