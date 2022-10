Tagadà, Parenzo farnetica e Cerno lo fa a pezzi: "Sei di una banalità sconcertante"

12 ottobre 2022 a

"Mi dicono gay, figurati se mi danno del putinista": Tommaso Cerno, ospite di Tiziana Panella a Tagadà su La7, ha parlato in questi termini riferendosi alla prima pagina del suo giornale, L'Identità, oggi dedicata a un'iniziativa per la pace tra Russia e Ucraina. "Tu la firmi la petizione per la pace?", ha chiesto allora la conduttrice a un altro suo ospite, David Parenzo. Quest'ultimo, però, non ha avuto il tempo di rispondere. Cerno, intervenendo al posto suo, ha detto in maniera provocatoria: "No ma figurati se la fa lui, Parenzo è un guerrafondaio".

"Non esageriamo, essere per la pace e fare la petizione non vuol dire nulla", ha replicato Parenzo. "Invece essere per la guerra è una grandissima idea", ha controbattuto Cerno. Il conduttore di In Onda, allora, ha chiarito: "Io non sono per la guerra, non sono stratega militare. Anche io sono per la pace. Ciò detto, una volta che abbiamo fatto il tuo tagliandino e l'abbiamo mandato al Quirinale, cosa abbiamo risolto? Che hai fatto un movimento d'opinione, legittimo in democrazia". "Sei di una banalità sconfortante", ha commentato il direttore de L'Identità.

Scontro Tommaso Cerno-David Parenzo a Tagadà, il video

"Ma ti vedo molto agitato", ha continuato poi Parenzo rivolgendosi al collega. I toni a quel punto si sono alzati parecchio. Tanto che Tiziana Panella è intervenuta per riportare la calma in studio: "Non mi costringete ad abbassare l'audio".