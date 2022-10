Silvio Berlusconi al Senato? Occhio al suo dito: un dettaglio clamoroso

12 ottobre 2022 a

Grande ritorno per Silvio Berlusconi in Senato. Il leader di Forza Italia, dopo le elezioni del 25 settembre, è tornato a Palazzo Madama immortalandosi mentre completa le pratiche per la registrazione da senatore. Ecco però che un dettaglio non è passato inosservato: il Cavaliere ha indossato un look casual, completo blu scuro e camicia in tinta, dove spicca la mancanza della cravatta violando il regolamento.

Ma non è tutto, perché in molti hanno notato un'altra assenza: quella nell'anulare della mano sinistra della fede nuziale. Niente anello che l'ex presidente del Consiglio ha iniziato a indossare subito dopo le non nozze celebrate il 19 marzo scorso a Villa Gernetto con la compagna e deputata azzurra, Marta Fascina. Sarà una dimenticanza o c'è qualcosa di più?

Certo è che poco più di un mese dopo il finto matrimonio il presidente azzurra pubblicava su Fb una foto che lo vedeva in treno mentre era in viaggio verso Roma per partecipare agli Stati generali di Fi. Qui, la mano sul tavolino e la fede. Insomma, gli occhi attenti degli utenti del web hanno sollevato il sospetto su cosa si nasconda dietro lo scatto che lo ritrae, di nuovo, a Palazzo Madama.