Maria Giovanna Maglie stronca Liliana Segre: "Discorso inadeguato"

Maria Giovanna Maglie è l'unica voce sempre fuori dal coro. A lei per esempio il discorso di Liliana Segre al Senato elogiato da tutti in modo assolutamente trasversale, non è piaciuto. In un post pubblicato sul suo profilo Twitter, infatti, la giornalista accusa la senatrice: "Ancora col discorso straordinario di Liliana Segre... Il senatore a vita Segre ha tenuto un dignitosissimo discorso tutto politico, forse non adeguato alla situazione è al ruolo nel quale si trovava".

"D’accordissimo. La cosa che mi fa incaz*** è che la sinistra non tiene in considerazione, insultando le cariche dello stato neoelette, che questo ha deciso il popolo. I cittadini hanno voluto questo", si legge tra i commenti. E ancora: "È stato un discorso iper retorico e fuori contesto che per rispetto al passato dell'esimio personaggio le è stato risparmiato qualsiasi critica da chicchessia. Benvenuti in Italia, la patria del politicamente corretto, Maglie esclusa...", scrive uno. "La penso anch'io così. È stato un discorso penosamente subdolo e allusivo, per nulla straordinario. Sono per l'abolizione dei senatori a vita", commenta un altro.

"La sinistra parla tanto di costituzione, poi utilizza politicamente la Segre che da senatore a vita dovrebbe collocarsi fuori dalla dialettica fra partiti, e invece è schieratissima", si legge ancora. E c'è anche chi non è d'accordo: "Ma stia zitta! Ce ne fossero di persone come la Segre, magari qualche politicante impari qualcosa! Non siete degni neanche di pulire le scarpe alla signora Segre".