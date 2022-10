In Onda, retroscena-Senaldi: "Molinari? Dove lo vuole piazzare Salvini"

15 ottobre 2022 a

Si parla di poltrone a In Onda. Nella puntata di sabato 15 ottobre in onda su La7, Concita De Gregorio e David Parenzo chiedono perché Matteo Salvini abbia sfilato Riccardo Molinari per optare per Lorenzo Fontana. "Salvini - prende la parola Pietro Senaldi - ha voluto dare un messaggio ai governatori e al Veneto. Lui vole Molinari come capogruppo alla Camera". Ma il dibattito non finisce qui.

Si passa poi alla definizione di "troglodita" data da Vincenzo De Luca al neo presidente della Camera e su cui Giovanni Floris commenta: "Bisogna augurarsi che operino bene e sicuramente lo faranno, però dal punto di vista simbolico non possiamo far finta che il presidente del Senato non faccia la raccolta dei busti di Mussolini". In ogni caso per il giornalista il problema sarà vedere come Giorgia Meloni affronterà il problema economia: "Tra qualche mese potremmo trovarci in un lockdown energetico, con aperte solo le scuole e gli ospedali".

Ma il conduttore di DiMartedì lancia una frecciata alla leader di Fratelli d'Italia anche dopo il botta e risposta con Silvio Berlusconi: "Quando ci sono tensioni, queste si vedono". Ecco poi che Senaldi torna a concludere il proprio pensiero: "La Russa non è divisivo, l'hanno votato Lega, Fratelli d'Italia, Renzi e pure la sinistra". E non è detto che quest'ultima non l'abbia fatto per vendetta nei confronti del centrodestra.