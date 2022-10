Rula Jebreal: "Paola Egonu lascia, colpa della destra"

16 ottobre 2022 a

Rula Jebreal per difendere Paola Egonu se la prende come al solito con la destra, in particolare, in questo caso, con il neo eletto presidente della Camera, Lorenzo Fontana. "Il razzismo è odio e violenza. La narrazione xenofoba è diventata una chiave di consenso. Chi ha festeggiato l’elezione a presidente della Camera di uno xenofobo e razzista che dà degli animali a degli esseri umani, sta normalizzando chi ha sdoganato odio e intolleranza…", scrive in un post pubblicato anche in lingua inglese sul suo profilo Twitter. E poco dopo ne fa un altro, qualora il suo pensiero non fosse chiaro: "Solidarietà a Paola Egonu, le tue lacrime sono il simbolo di un fallimento collettivo. Tanti, per troppi anni, hanno ignorato o normalizzato il razzismo/xenophobia, usandola come arma politica per disumanizzare/criminalizzare il colore della nostra pelle".

Chi ha festeggiato l’elezione a presidente della camera di uno xenofobo e razzista che da degli animali a degli esseri umani, sta normalizzando chi ha sdoganato odio e intolleranza… pic.twitter.com/i5RRzzzbpT — Rula Jebreal (@rulajebreal) October 15, 2022

Ieri la stella della Nazionale femminile di pallavolo, bronzo ai Mondiali in Olanda, si era sfogata a bordocampo.la "Mi hanno chiesto addirittura perché sono italiana". Un video diffuso sui social mostrava quindi l'azzurra in lacrime. "Non puoi capire, è stancante", diceva la Egonu rivolgendosi al suo procuratore Marco Reguzzoni. "Mi hanno chiesto addirittura perché sono italiana. Questa è la mia ultima partita con la Nazionale", annunciava la 23enne, che milita in Turchia con la maglia del VafiBank. Qualche minuto dopo ai microfoni di Rai Sport Egonu precisava. "Sono molto stanca adesso, potrei prendermi una pausa dalla nazionale, non dico però di lasciarla".