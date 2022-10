Ghisleri, stoccata a Berlusconi: "Era lui ad avere dei sondaggi che..."

17 ottobre 2022 a

a

a

Giorgia Meloni ha una responsabilità che non si limita a quella di formare il governo. Parola di Alessandra Ghisleri. È lei, in collegamento con Tagadà nella puntata di lunedì 17 ottobre su La7, a ricordare alla leader di Fratelli d'Italia l'arduo compito. Ossia, "accogliere i voti di Forza Italia e dei leghisti in fuga". A Tiziana Panella la Ghisleri snocciola i numeri, convinta che "in parte la Meloni abbia già intercettato" i voti degli alleati. Le ultime elezioni parlano di 7 milioni e 300mila voti con un balzo di +5 milioni e 600mila voti.

"Di cosa hanno bisogno gli italiani": Ghisleri, perché il Pd è un partito fallito

Ma la sfida per la sondaggista è mantenerli: "Per lei sarà difficile, perché la coerenza è semplice se guidi un partito, non se sei a capo di una coalizione di diversa caratura e di diversi partiti". Ecco che la Ghisleri punta il dito contro Matteo Salvini: "Lo abbiamo visto con i Cinque Stelle fare il gioco dell'opposizione, quindi la Meloni corre anche questo rischio".

"Quanti non pagano". Bollette, sondaggio-choc: cosa sa la Ghisleri

Complicata anche la situazione in Forza Italia, dove "il tema vero è quello che deve costruire quel partito". Da qui la stoccata a Silvio Berlusconi: "Gli azzurri non hanno preso più del previsto, hanno preso esattamente quanto tutti si aspettavano. Era lui ad avere dei sondaggi che lo davano al 12 per cento". L'errore in campagna elettorale? "Non aver proposto nuovi contenuti e non aver attirato i nuovi elettori, i temi di Forza Italia arrivavano fino al 2006". Peccato però che siamo nel 2022.