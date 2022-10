Alessandra Ghisleri affonda il Pd: "Di cosa hanno bisogno gli italiani"

10 ottobre 2022 a

a

a

"È diventato un partito molto più sofisticato": Alessandra Ghisleri parla del Pd, sconfitto pesantemente da Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni alle elezioni del 25 settembre scorso. Il problema dei dem, secondo la sondaggista e direttrice di Euromedia Research, è che si occupano poco di ciò che realmente interessa ai cittadini in questo momento: "Il partito guarda a temi importanti, come i diritti civili, in un momento in cui però la gente ha bisogno di risposte a questioni molto tangibili, che guardino principalmente alla possibilità per ogni famiglia di poter pianificare il proprio futuro".

"Si sono turati il naso". Dramma Pd, cosa sa la Ghisleri | Video

La Ghisleri, come riportato da La Stampa, ha spiegato che le proposte del Pd agli elettori risulterebbero "meno indicizzate" di quelle che per esempio arrivano da partiti come il Movimento 5 Stelle. I grillini sembrano ormai aver preso il posto dei dem a sinistra. La stessa sondaggista ha spiegato che a un certo target di elettore di sinistra "il Movimento si inizia a mostrare come una forza credibile". Un altro problema del Pd - prosegue l'esperta - è che "è sempre stato al potere e ha dovuto compiere delle scelte, magari andando contro la propria identità".

Il sondaggio che umilia Di Maio: che fine ha fatto Impegno Civico

La differenza col M5s sembra essere evidente: "Il Movimento alle ultime elezioni si è presentato sul territorio con una promessa realizzata, il reddito di cittadinanza, e con una promessa da realizzare, che è il salario minimo". Su quest'ultima proposta, secondo la sondaggista, il partito di Conte si sarebbe battuto "con molta più convinzione del Pd". Ecco perché la proposta dei 5s "diventa vincente". Chi ha avuto dei dubbi su chi votare, alla fine ha scelto i grillini che - sostiene la Ghisleri - avrebbero offerto all'elettorato "l'opportunità di mantenere quello che ha, che è il reddito di cittadinanza, o comunque di sperare nella promessa del salario minimo".