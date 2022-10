L'Aria che tira, Alessandra Ghisleri: "Il Senato? Desolante"

13 ottobre 2022 a

"La grandissima Liliana Segre ci ha insegnato che la campagna elettorale dovrebbe continuare con l'attenzione dei politici verso la gente": Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha commentato la prima giornata del nuovo Parlamento. In particolare, ha spiegato: "Quello che sta accadendo, lo abbiamo visto, sono dei fatti negoziali tra Forza Italia e la Meloni per avere qualcosa di diverso rispetto a quanto è stato prospettato. Il tema vero, però, è il per chi e per che cosa. I cittadini li stanno guardando. Già l'immagine del Senato semivuoto è desolante, fa impressione vederlo così dimezzato quasi...".

"Hai ragione, anche io l'ho trovato molto triste", ha detto allora la conduttrice del talk. Cui ha fatto eco un altro ospite della trasmissione, Tommaso Cerno: "Anche i parlamentari che sono rimasti a casa lo hanno trovato triste", ha detto in modo ironico, scatenando qualche risata in studio. "Gli elettori pensano a quanto è stato detto in campagna elettorale, che è finita esattamente quindici giorni fa. Non possono dimenticarlo perché hanno le bollette e il malessere che glielo ricordano", ha continuato poi la sondaggista e direttrice di Euromedia Research.

"Questa situazione dovrebbe concludersi nella maniera più rapida possibile perché i tempi del Paese lo richiedono - ha detto infine la Ghisleri -. La politica al servizio del cittadino anche in questo caso, come nel momento delle nomine, è stata dimenticata. Non lamentiamoci se poi il 40% degli italiani non va a votare".