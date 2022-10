Tagadà, La Russa circondato dai giornalisti? E... "mannaggia a te!"

17 ottobre 2022 a

Ignazio La Russa è l’uomo del momento. Dopo essere stato eletto presidente del Senato, tra l’altro con i voti decisivi arrivati dall’opposizione per sopperire a quelli mancanti di Forza Italia, l’esponente di Fdi è sempre circondato dai giornalisti. Le telecamere di Tagadà - la trasmissione di La7 condotta da Tiziana Panella - hanno intercettato La Russa mentre era alle prese con una folla di giornalisti.

Ovviamente tutti volevano sapere qualcosa sull’incontro tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. “Non ne so niente”, ha risposto La Russa, che però è stato profetico sull’esito positivo: “Se si troverà un’intesa? Sì, sicuramente. Armonia”. C’è anche stato spazio per un piccolo siparietto: a un certo punto uno dei presenti ha perso il microfono, che è cascato a terra. La Russa lo ha raccolto: “Di chi è? Mannaggia a te”, ha esclamato una volta individuato il proprietario.

Tornando invece all’incontro cruciale tra Meloni e Berlusconi, tutto è andato per il meglio ed è anche stata diffusa una nota congiunta: “L’incontro si è svolto in un clima di unità di intenti e di massima cordialità e collaborazione. Fratelli d’Italia e Forza Italia si presenteranno uniti, con le altre forze della coalizione, alle prossime consultazioni con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e sono al lavoro per dare il più presto possibile all’Italia un Governo forte, coeso e di alto profilo che si metta subito al lavoro per affrontare le urgenze”.