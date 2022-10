Ghisleri, il sondaggio ribalta il quadro: "Che ministri vuole chi ha votato FdI"

18 ottobre 2022 a

L'"alto profilo" chiesto da Giorgia Meloni per il suo governo viene condiviso dagli elettori di Fratelli d'Italia. Al momento, infatti, il 73,8 per cento dei cittadini si sentirebbe più rassicurato dalla presenza di tecnici nel futuro esecutivo. Alessandra Ghisleri, sulle colonne de La Stampa, sottolinea come la cosiddetta "hard skill" deluderebbe circa un elettore su quattro, ossia il 26,2 per cento. E questo riguarda anche il ministero dell'Economia. Nonostante in lizza per la poltrona ci sia Giancarlo Giorgetti, numero due della Lega e ministro uscente, gli italiani preferirebbero un tecnico. D'altronde, spiega la sondaggista di Euromedia Research, le percentuali parlano chiaro: 52,3 per cento contro il 27,4 per un politico.

Ma chi potrebbero essere i tecnici del governo di centrodestra? Stando alle ultime indiscrezioni la spartizione finale delle poltrone dovrebbe vedere Fratelli d'Italia con nove o dieci ministeri, la Lega con sei e Forza Italia con cinque. Nelle restanti caselle potrebbero finirci alcuni tecnici, appunto. È il caso del ministero della Salute, che potrebbe andare a Francesco Rocca, già volontario alla guida della Croce Rossa. Ma non solo, visto che c'è in ballo il dicastero degli Interni. Qui si fa il nome del prefetto Matteo Piantedosi. Infine ecco un altro profilo tecnico per il Lavoro.

Con ogni probabilità la leader di Fratelli d'Italia punta a Marina Elvira Calderone. Sarà lei, candidata alla presidenza dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale nel Conte I e membro del consiglio di amministrazione di Leonardo ai tempi di Renzi, a occuparsi del reddito di cittadinanza. I nomi ancora non sono ufficiali, ma stando alla Ghisleri potranno sicuramente trovare il sostegno degli elettori.