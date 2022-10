La Russa minaccia mosse estreme: "Incompatibilità? Mi dimetto"

18 ottobre 2022 a

Ignazio La Russa è in tifoso sfegatato dell’Inter. La sua fede calcistica lo ha portato a scherzare coi giornalisti sul ruolo istituzionale che è chiamato a svolgere in questa legislatura: “Mi hanno chiesto se intendo dimettermi da presidente dell’Inter Club. Se c’è un’incompatibilità mi dimetto da presidente del Senato”. Una battuta fatta per rimarcare quanto tenga ai colori nerazzurri.

Poi La Russa ha fatto una riflessione più personale sul suo ruolo: “Chi mi conosce sa che c'è una cosa che mi caratterizza: tra i mille difetti, io rimango sempre uguale. Io, sia che sono semplice deputato, sia che sono presidente del Senato, nel ruolo istituzionale, cerco - grazie a Dio - di svolgere il ruolo bene. E ho una grande soddisfazione: qualunque ruolo io abbia ricoperto ho lasciato amici, da quando nel 1994 ricoprii il ruolo di presidente della Giunta alla Camera fino al ministero della Difesa”.

“Ho la mia piccola soddisfazione di aver svolto il mio ruolo istituzionale - ha aggiunto La Russa - ma lasciando un rapporto forte con le persone con cui ho collaborato. Spero che avvenga così anche questa volta e lo considero un viatico per chi ha bisogno di conferme - ha chiosato il presidente del Senato - sul fatto che svolgerò il ruolo in maniera istituzionale”.