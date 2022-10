Andrea Giambruno, il passo indietro di mister Meloni: la scelta pesantissima

18 ottobre 2022 a

Passo indietro per mister Meloni. Già, Giorgia Meloni e FdI hanno vinto le elezioni e lui, Andrea Giambruno, giornalista Mediaset e padre di una figlia proprio insieme a Giorgia, ha deciso di non condurre più, di non andare più in video. Un'indiscrezione rilanciata dal Foglio, secondo cui Giambruno ora si dedicherebbe al lavoro di cucina redazionale a Roma, in attesa di finire a una trasmissione di approfondimento in veste di autore.

Chi ha parlato con Giambruno in queste ore, racconta al Foglio: "È stata una scelta presa insieme all’azienda per una questione di reciproca opportunità. Nessuna imposizione né punizione". Giambruno, da qualche anno è un volto in forte ascesa per TgCome24 e Studio Aperto, su Italia 1.

Secondo quanto riportato dal quotidiano di Claudio Cerasa, dopo l'esito delle elezioni, Giambruno sarebbe stato chiamato dai vertici Mediaset. Nessun diktat, soltanto del dispiacere da parte di Giambruno, che ha sempre tenuto separate vita privata e professionale (unica eccezione, quando difese Giorgia Meloni dalle offese del professor Guizzini, dell'università di Siena).

Ora, però, Giorgia Meloni è presidente del Consiglio in pectore. Ragione che lo spinge e spinge Mediaset a tenerlo almeno un poco lontano dal video. Nato a Milano nel 1981, Giambruno è dipendente Mediaset ormai da anni, sia in veste di giornalista sia in veste di autore televisivo. Dal 2020 a Studio Aperto, dove era mezzobusto. Parentesi che, per ora, sarebbe conclusa.