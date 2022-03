Giorgia Meloni, "non smetterò mai di ringraziarti": il lato intimo della leader FdI, la foto davanti a cui si scoglie

19 marzo 2022 a

a

a

Giorgia Meloni ha svestito per un attimo i panni della politica-guerriera del centrodestra e ha deciso di mostrare uno scorcio del suo lato più intimo e umano. In occasione della festa del papà, la leader di Fratelli d’Italia ha pubblicato su Facebook una foto che la ritrae insieme ad Andrea Giambruno, giornalista di Tgcom24 ma soprattutto suo compagno nonché padre della figlia Ginevra.

Un omaggio particolarmente sentito dalla Meloni, che tra l’altro qualche tempo fa ha parlato apertamente del doloroso rapporto con la figura paterna, che è stato praticamente inesistente. “Vedo Gigi giocare con te - ha scritto la leader di Fdi a corredo della foto - aspettare che torni, raccontare fiera del suo papà, e mi emoziona. Mi rende orgogliosa averle dato un amore che non ho conosciuto, mi fa sentire in pace. Non smetterò mai di ringraziarti per questo, e per i tanti sacrifici che hai fatto per riuscire a starci accanto. Buona festa a te, amore, e a tutti i papà. Siete fondamentali e noi lo sappiamo”.

"Pacifisti? No, siete degli idioti". Insulti e sassate ai militari, Giorgia Meloni prende a schiaffi i teppisti

Dal punto di vista politico, è stata un’altra buona settimana per la Meloni, che continua a salire nei sondaggi, sfruttando le difficoltà dell’alleato Matteo Salvini, che ha portato la Lega al 16,2%, minimo storico da maggio 2019. Fdi invece continua a volare: è dato al 21,9% ed è attualmente il primo partito italiano nelle intenzioni di voto.

"Il momento di farla finita". Meloni, crociata contro il green pass: la mossa per far fuori certificato e Speranza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.