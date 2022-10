Giordano e i vaccini: "Ricordate cosa vi dicevano? Menzogne"

19 ottobre 2022 a

L'ammissione di Pfizer scatena Mario Giordano. Il colosso farmaceutico ha detto chiaro e tondo di non essersi mai occupato dei "vaccini che fermano la trasmissione". E così il conduttore di Fuori dal Coro, nella puntata in onda martedì 18 ottobre su Rete 4, ricorda quanto detto da alcuni personaggi. Si parte con Mario Draghi, che disse: "Chi si vaccina ferma il contagio". E ancora, i comunicato dell'Istituto superiore della Sanità: "Il vaccino protegge da infezioni fino al 100 per cento".

Alessia Morani: "I non vaccinati sono delinquenti", Roberto Burioni: "Vanno chiusi in casa come sorci". Ma tutti loro sono in buona compagnia, visto che si aggiungono Andrea Scanzi: "Vogliamo vederli morire come sorci" e David Parenzo: "Bisogna sputare nel loro cibo", Insomma, quanto basta al conduttore per sfogarsi: "Ci hanno mentito, ci hanno detto solo menzogne. I vaccinati si contagiano". Ciò che più fa indignare il giornalista è che per ben due anni chi non si è vaccinato è stato limitati dei propri diritti fondamentali.

Un servizio realizzato dalla trasmissione mostra alcuni medici che non possono tornare al lavoro, alcuni genitori che non hanno potuto riprendere i figli all'asilo e cittadini che sono stati allontanati dai mezzi di trasporto. Insomma - è il ragionamento - due anni così per poi arrivare a capire che i vaccini non fermano il contagio. Ma - conclude - "in un Paese normale questa notizia sarebbe apparsa su tutte le prime pagine dei giornali e su tutti i telegiornali, qui invece neanche una parola".