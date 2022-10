Oliviero Toscani insulta, "Meloni regina di..."

19 ottobre 2022 a

Oliviero Toscani non si smentisce. Il fotografo torna ad attaccare il centrodestra, dopo il trionfo alle elezioni. Ecco allora che Toscani rievoca la resistenza, invitando "ognuno di noi a partire subito e farla a modo suo". Un incipit per poi arrivare ai suoi nemici: Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Raggiunto da La Stampa, infatti, il fotografo addebita al leader di Forza Italia la colpa di aver "rovinato l'Italia, bruciato la decenza che bene o male noi avevamo. Lui è stato la vera rovina dell'Italia, peggio di Mussolini".

Nel mirino anche gli azzurri più o meno fedeli, che "lo lasciano esporsi in quella maniera impresentabile. Quei capelli, la faccia, i denti, le liste: è un mostro impresentabile, mi imbarazzo per lui, poveretto". Insomma, alla faccia del bodyshaming verrebbe da dire. Ma si sa, la sinistra in questo è maestra e anche con la Meloni non è da meno: "Quando parlo di Giorgia Meloni poi me ne dicono di tutti i colori. Ma io non la sopporto anche esteticamente. Mi dà fastidio come parla, strabuzzando gli occhi, come posseduta. È tutta sbagliata, la regina di coattonia".

Ma l'80enne si lascia poi andare a un'analisi politica, sicuro che gli elettori della leader di Fratelli d'Italia siano ormai "delusi". Il motivo? Ecco che riappare lo spettro del fascismo: "Quelli che l'hanno votata perché fascista forse ora sono delusi di come tiri il freno a mano. Ma lei è l'immagine di questo momento storico. O ci mettiamo a piangere oppure a ridere. Piangere non serve e allora meglio ridere. Il teatro dell'assurdo di Ionesco in confronto all'Italia è una roba seria". Neppure i nomi circolati sulla nuova squadra di governo convincono Toscani, ancora ferito dalla sconfitta del Pd: "Ma quale alto livello? Purtroppo in Italia quando sei mediocre fai politica".