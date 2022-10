Maurizio Molinari, rivolta a Repubblica: chi ha assunto

19 ottobre 2022 a

A Repubblica non si fa che discutere di Maurizio Molinari. Il direttore, dopo essere stato redarguito dal John Elkann per la linea esageratamente anti-Meloni, si è trovato a fare i conti con un numero di copie vendute in costante calo. E lui di fronte a questa situazione cosa fa? Assume. È il caso di Walter Galbiati, storica firma dell'Economia. Galbiati era stato tra i giornalisti che avevano ricevuto uno scivolo per lasciare l'azienda nel 2018 e consentire al gruppo di alleggerire gli organici. Una strategia già contestata dalla redazione, visto che le buonuscite a chi era prossimo alla pensione hanno gravato sui bilanci. E così quattro anni dopo Galbiati torna in redazione.

Il suo compito sarà quello di coordinare e sviluppare i contenuti carta/digitale del settore economia e del nuovo Affari & Finanza. Una scelta parecchio criticata. A maggior ragione se le anticipazioni e l'annuncio di un piano editoriale di rilancio non sono state trasmesse alla redazione ma al sito Prima Comunicazione, che le ha diffuse.

Ecco allora che è circolato - riporta Il Fatto Quotidiano - un documento, sottoscritto da un pezzo di redazione, che oltre a esprimere malcontento, manifestava grande preoccupazione per il destino del giornale che "viaggia senza direzione, cammina senza visione, naviga pericolosamente a vista". Per non parlare poi del caso di porta girevole di Galbiati, definito nella nota paradossale e oneroso, soprattutto in un momento di sacrifici per i giornalisti.