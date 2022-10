Striscia la Notizia, figuraccia di Repubblica: "Cosa ha pubblicato"

18 ottobre 2022 a

"Ci sono persone che si immolano e sacrificano le loro notti per prendere in castagna i giornali, è il caso di Stefano Lorenzetto": Alessandro Siani apre così il servizio di Striscia la Notizia dedicato a uno strafalcione del quotidiano diretto da Maurizio Molinari. Il conduttore del tg satirico di Canale 5 parla di una "piccola perla fornita proprio da Lorenzetto": "Questa è La Repubblica del 7 ottobre, il titolo dell'articolo è 'Il Pd a caccia di una missione' a firma di Carlo Galli. Mentre un altro articolo dal titolo 'L'unica cura per il Pd è imparare a opporsi', sempre di Carlo Galli, è comparso su La Repubblica del 15 ottobre". I due articoli poi sono stati messi a confronto.

Dov'è il problema? Lo spiega sempre Siani nel servizio: "Il buon Stefano Lorenzetto grida allo scandalo dicendo che i due articoli sono uguali, identici. Tanto che Dagospia titola 'Da Repubblica a Ripubblica'". Striscia avrebbe letto entrambi gli articoli, scoprendo che il giornalista Galli "ci ha messo tanta creatività per renderli diversi", ha continuato il comico.

Il servizio di Striscia la Notizia sull'errore di Repubblica

Sarebbero stati fatti solo piccoli cambiamenti, in un caso per esempio 'perciò' sarebbe stato sostituito con 'di conseguenza'". "Cosa direbbe il direttore Emilio Fede?", ha chiosato quindi Siani, anticipando l'ormai nota clip in cui il giornalista in un fuorionda disse: "Che figura di mer**".