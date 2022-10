Tagadà, Purgatori sgancia il siluro: "Audio del Cav? Non uscito a caso"

19 ottobre 2022 a

a

a

Andrea Purgatori non ha dubbi sull'audio di Berlusconi in cui l'ex premier parla dei suoi rapporti con Putin: "Non credo sia uscito a caso". A Tagadà, su La7, il giornalista e conduttore di Atlantide sgancia la bomba. Secondo Purgatori ci sarebbe un disegno preciso dietro la diffusione da parte di LaPresse di quell 'audio in cui Berlusconi parla di regali ricevuti da Putin. Un audio che ha scatenato un vero e proprio terremoto politico con le opposizioni pronte a incendiare la scena a poche ore dal via alle consultazioni al Colle.

"Noi e voi, insieme". Meloni, è un pizzino: Putin-Cav, la sua raggelante risposta

Di fatto questi giorni sono stati davvero infuocati. Le parole del Cavaliere prima sulla Meloni e poi quelle su Putin hanno scatenato un vero e proprio sisma all'interno del centrodestra. A questo si è aggiunto anche il braccio di ferro sulla Giustizia tra la Meloni e il Cav.

"Dove lo piazza la Meloni": indiscreto-governo, cosa farà Bertolaso

Berlusconi vorrebbe la Casellati come Guardasigilli mentre la Meloni punta tutto su Nordio. In giornata, secondo alcune indiscrezioni, il leader di Forza Italia avrebbe incontrato l'ex magistrato. A questo punto si attende la chiusura della partita che si fa sempre più dal finale incerto. Ma in questa situazione il sospetto di Purgatori pesa come un macigno: perché quell'audio del Cav è venuto fuori proprio ora? Da Forza Italia hanno fatto sapere che si tratta di una "storia del 2008". Il giallo non è finito.