Tagadà, Campi sbotta: "Nordio bruciato, vi dico chi ha incontrato"

Alessandro Campi ci va giù duro. Ospite a Tagadà su La7, il politologo analizza le ultime mosse di Silvio Berlusconi nella grande partita per il toto-ministri. Nelle ultime ore come è noto c'è stato un braccio di ferro tra Berlusconi e la Meloni sulla Giustizia. La premier in pectore vuole Nordio nel ruolo di Guardasigilli mentre il leader di Forza Italia vorrebbe su quella poltrona la Casellati.

Ma su questo punto a quanto pare non c'è ancora un accordo tra il Cavaliere e Giorgia Meloni. Secondo alcune indiscrezioni riportate dall'Agi nella mattinata Belrusconi avrebbe incontrato proprio Nordio per discutere della riforma della Giustizia.

Ed è su questo punto che Campi è intervenuto duramente a Tagadà. "Nordio si è bruciato come ministro, è andato da Berlusconi a dare garanzie?", è l'affondo del politiologo. Poi arriva l'affondo: "Io se fossi in Mattarella non gli darei il posto da ministro, porrei a questo punto un veto sul suo nome". Parole di fuoco che non fanno altro che far salire la tensione nella coalizione di centrodestra che a breve dovrà affrontare le consultazioni al Colle che, salvo sorprese, dovrebbero iniziare nella giornata di domani.