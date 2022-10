Bernardini de Pace, Meloni-Cav? "Si vede dallo sguardo", testimonianza-choc

20 ottobre 2022 a

a

a

L'ennesimo audio di Silvio Berlusconi, un altro terremoto nel centrodestra. Le registrazioni "rubate" del leader di Forza Italia mettono a repentaglio il futuro immediato del governo, ma anche i rapporti con Giorgia Meloni. E su tutto ciò dice la sua Annamaria Bernardini De Pace, secondo cui tra i due leader un grande feeling non è mai esistito. "Non c'è nessun matrimonio e il loro rapporto è pessimo, Meloni è l'esatto contrario di qualsiasi donna che ha avuto Berlusconi, si vede dallo sguardo che non lo sopporta, sul piano etico, politico e fisico, e lui è un maschilista e non sopporta chiunque non la pensi come lui", commenta l’avvocato matrimonialista ai microfoni di Un giorno da pecora.

Berlusconi e Meloni, "non sta in piedi". Fuoco amico sul Cav, spunta questo video | Guarda

Su Rai Radio 1, il legale che difende Francesco Totti nella causa di separazione da Ilary Blasi, mette comunque le mani avanti: al momento tra azzurri e FdI non ci sarà alcun "divorzio", perché "non sono mai stati uniti". La "situazione - prosegue - è difficilissima ma Meloni è una donna speciale, stavolta vince lei". Eppure, come ricordano Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, senza il Cavaliere non c'è governo. "Beh - non attende a replicare -, servirebbe un'amante dentro Forza Italia per esempio: Tajani oppure Cattaneo, che ha più la faccia da 'amante'".

"Come libero l'Ucraina". Berlusconi, filtra un nuovo "audio rubato" | Video

Intanto a cercare di cucire la toppa, ci pensa Antonio Tajani. Il coordinatore di Forza Italia, dopo una giornata di fuoco, è volato a Bruxelles. Il tentativo? Rassicurare le segreterie straniere: "Confermo la posizione del leader del mio partito, totalmente a favore della Nato, a favore delle relazioni transatlantiche, a favore dell’Europa e contro l’inaccettabile invasione dell’Ucraina da parte della Russia".