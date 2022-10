Otto e Mezzo, Giannini insulta Berlusconi: "Come Hannibal Lecter"

21 ottobre 2022 a

Guarda come gongolano. E i gongolanti sono Lilli Gruber e il suo ospite, Massimo Giannini. Siamo a Otto e Mezzo, la trasmissione de La7, la puntata è quella di giovedì 20 ottobre. Siamo alla vigilia del secondo giro di consultazioni al Quirinale: oggi, in mattinata, è attesa la delegazione del centrodestra unito.

E dalla Gruber si parla delle tensioni che hanno caratterizzato i giorni di vigilia, tensioni che hanno trovato il loro apice con la diffusione dell'audio rubato di Silvio Berlusconi. Il caso, in un qualche modo, è rientrato: i tre leader di centrodestra saliranno insieme al Quirinale da Sergio Mattarella. Ma, hanno fatto sapere, parlerà soltanto Giorgia Meloni. E su questa circostanza ecco che Giannini, il direttore de La Stampa, maramaldeggia e sparge veleno.

"Io aspetto lo spettacolo di domani - premette -. Intanto, altra anomalia, oggi hanno fatto un comunicato per precisare che domani parla soltanto la Meloni. Vi ricordate Hannibal Lecter che lo portano così, con la maschera, in modo che non parla? Se ricordate, altra scena memorabile, consultazioni al Quirinale del 12 aprile 2018, parlava Salvini e lui stava lì a ripetere numeri e punti. Poi, appena aveva finito ha iniziato a straparlare. Domani sarà una scena che voglio guardare e mi voglio gustare per alcuni versi", conclude Giannini. Insomma, Berlusconi come Hannibal Lecter, al netto del fatto che secondo il direttore "straparla".