PiazzaPulita, Formigli e l'operazione-terrore: "Putin? Meloni è circondata"

21 ottobre 2022 a

a

a

Un disco rotto. Un personaggio ossessionato dal centrodestra in generale e da Giorgia Meloni in particolare. Si parla di Corrado Formigli, il conduttore di PiazzaPulita, la trasmissione de La7 dalla quale si esce avendo l'impressione che l'Italia sia uno dei paesi più pericolosi al mondo, roba alla stregua di Caracas e del Venezuela. Stando alla narrazione di Formigli, infatti, il Belpaese sarebbe una sorta di covo di fascisti, l'onda nera sempre pronta a travolgere tutto. Ma non solo: vede russi e Vladimir Putin ovunque.

"Berlusconi ha chiamato Putin decine di volte. E...": Sgarbi, retroscena privatissimo

Ed è proprio sulla Russia che Formigli si è concentrato in uno dei suoi pistolotti a senso unico, il tutto nella sera che ha preceduto il secondo giorno di consultazioni al Quirinale, dove è attesa soltanto la delegazione del centrodestra, unito dopo le fibrillazioni e le tensioni (altissime) degli ultimi giorni scanditi dal deflagrare di audio rubati.

"Audio rubato? Ho parlato con un'eletta FI...": il retroscena di Formigli

Ecco che mister PiazzaPulita, sguardo ben fisso in camera ed espressione sufficientemente drammatica, afferma con voce grave: "Come farà Giorgia Meloni a garantire che pezzi del suo governo non cercheranno di trattare con Mosca?". E ancora: "Giorgia Meloni è letteralmente circondata dagli ammiratori di Vladimir Putin. Come Italia cosa faremo? Con quale di queste facce ci presenteremo sulla scena internazionale?", s'interroga Formigli concludendo la sua operazione-terrore con vista sul Cremlino. Quel Cremlino che però vede soltanto lui...