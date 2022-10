Sgarbi su Cav-Meloni: "Non credeva fosse possibile", ora tutto torna

22 ottobre 2022 a

"Forza Italia ha preso un terzo dei voti di Fratelli d'Italia": Vittorio Sgarbi analizza gli equilibri mutati all'interno del centrodestra. Ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, il critico d'arte ha svelato un retroscena su azzurri e Carroccio: "Quando non si immaginavano ancora queste percentuali, l'idea era che la Lega, Fi e anche Noi Moderati potessero, in tre, prendere un numero di voti superiore rispetto alla Meloni. In quel caso la maggioranza dei tre avrebbe potuto indicare una presidenza alternativa".

Il retroscena poi va avanti: "Berlusconi non credeva che Meloni potesse diventare Presidente del Consiglio, mi diceva non ti sembra troppo di destra?". Sgarbi ha ricordato che non si tratta nemmeno della prima volta in cui Berlusconi si trova in una posizione del genere. Era già successo alle precedenti elezioni, quelle del 2018: "La volta precedente fece 1,2,3... a mimare il discorso di Salvini, si vedeva la sofferenza...".

Vittorio Sgarbi su Berlusconi, il video

Sgarbi ha fatto notare che ancora una volta il Cav non può salire sul gradino più alto del podio: "Per la seconda volta lui sul podio non è il primo, oggi è terzo, nel 2018 era secondo". Infine lo storico d'arte ha voluto dare un consiglio al leader azzurro: "Questo è un dato psicologico, però io trovo che dovrebbe contenersi".