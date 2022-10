Cecchi Paone: "Meloni e Cav? Colpi di coda mortali"

21 ottobre 2022 a

a

a

"Giorgia Meloni è una delfina, lo è stata di Fini e di Berlusconi": Alessandro Cecchi Paone, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha definito la leader di FdI "una delfina" riferendosi sia al piano politico che a quello animale. Il divulgatore, infatti, ha fatto dei paragoni tra la premier in pectore e questo animale: "Questo spiega perché ad alcuni, che pure non condividono la sua cultura politica, lei sia simpatica, perché i delfini sono simpatici, giocherelloni, sembrano molto amichevoli".

"La domanda di riserva?": lo sfregio di Emilio Fede a Giorgia Meloni

Cecchi Paone, però, ha spiegato che in realtà questa simpatia sarebbe solo apparente: "I biologi marini mi insegnano che i delfini possono essere pericolosissimi, con i colpi di coda possono ferire o addirittura uccidere. Quindi attenzione a questa apparente simpatia". E Berlusconi allora? L'ospite del talk ha una risposta anche per quello: "È un vero squalo e mi permetto di ricordare che non è un'offesa, è l'unico animale che è sopravvissuto a tutte le cinque grandi estinzioni zoologiche della storia del pianeta Terra. Sono praticamente immortali".

Alessandro Cecchi Paone a L'Aria che tira, il video

"Che impressione ho avuto": Floris, parole inimmaginabili sulla Meloni

"E Salvini che pesce è?", ha chiesto allora una incuriosita Myrta Merlino. "È un polipo - ha risposto prontamente Cecchi Paone - nel senso che si attacca alla prima situazione che gli consente di restare a galla". Infine ha ribadito: "Lo dico alla Meloni: attenzione a Berlusconi, è come il leone re della foresta, non muore mai. E credo che nemmeno questa volta abbia abbandonato la sua voglia di lasciare il segno".