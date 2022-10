Breda, "si rischia l'incidente vero": terzo audio, bomba sulle consultazioni

20 ottobre 2022 a

"Si rischia l'incidente vero, c'è un po' di suspense": Marzio Breda, in collegamento con Myrta Merlino a L'Aria che tira, ha parlato così della possibilità che venga pubblicato un terzo audio di Berlusconi. Audio "rubato" durante la riunione con i parlamentari di Forza Italia. I primi due sono stati diffusi da LaPresse e hanno creato un certo scalpore. Donatella Di Nitto, capo del politico di LaPresse, a Tagadà ha rivelato: "Il terzo audio non ci sarà oggi, potrebbe uscire dopo l'incarico".

Questa possibilità, secondo il quirinalista del Corriere della Sera, "spiazzerebbe tutti. Io mi aspettavo che oggi fosse una giornata di decantazione e di chiarimento interno". Per Breda, comunque, "Berlusconi non ha sorpreso nessuno di quelli che un po' lo conoscono. E' vero che lui fiuta il sentiment della gente comune ed è vero che sta aumentando il numero di persone che ha perplessità su questa guerra e su come l'Europa si muove, però è chiaro che il centrodestra deve fare di necessità virtù".

E' importante, a detta di Breda, che i leader della coalizione si chiariscano: "Non possono fare una sceneggiata davanti al presidente. Devono venire con le idee e le posizioni chiare, è questo che vuole il capo dello Stato". La giornalista di LaPresse, comunque, ha assicurato che "non c'è stato nessun tipo di montaggio dell'audio". Poi sulle possibili motivazioni alla base della diffusione degli audio, la Di Nitto ha spiegato: "Il governo Meloni ha creato due anime all'interno di Forza Italia, una è quella vicina alla Lega e l'altra è quella più governista rappresentata da Antonio Tajani".