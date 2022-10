Ghisleri, pesante soffiata su Berlusconi: "I sondaggi giù? A lui..."

20 ottobre 2022 a

a

a

Non si fa che discutere degli audio di Silvio Berlusconi. A dare una sua opinione di quanto accaduto è Alessandra Ghisleri, che il Cavaliere lo conosce bene. Per prima cosa, ospite de L'Aria Che Tira, la sondaggista di Euromedia Research si chiede il motivo per cui alla riunione dei parlamentari di Forza Italia si sia parlato di certi argomenti, piuttosto che delle linee guida a coloro che sono stati eletti capigruppo. Poi però la Ghisleri tende a sdrammatizzare, affermando che "Berlusconi è istrionico, ha sempre fatto delle cose in maniera estemporanea. In questo contesto la sua diversità è un problema per il partito, ma che i sondaggi vadano giù non gli interessa".

"Era lui ad avere dei sondaggi che...": Ghisleri, fucilata a Berlusconi

Eppure, nel salotto di La7 da Myrta Merlino, la sondaggista non nasconde che qualche difficoltà il Cav l'ha avuta. In particolare durante la giornata delle votazioni al Senato: "L'ha fatto sentire un uomo fuori dalla politica. Lui era fuori dall'Aula da tanto tempo e questo l'ha fatto sentire ancora più fuori". In Senato infatti c'è stato un vero colpo di scena, con l'elezione di Ignazio La Russa alla presidenza senza i voti di Forza Italia. Fatta eccezione per quello del leader azzurro e di Maria Elisabetta Casellati. Tutto questo ha portato poi a due pizzini: "Il primo era l'elenco dei ministri che l'ha preso di sorpresa, il secondo invece era a favore di telecamere quindi voluto, perché sapeva che qualcuno lo avrebbe messo in quella maniera". La riprova? "La pubblicità alla sua villa San Martino: nel primo non c'era, nel secondo sì".

"Cospargersi il capo di cenere": Ghisleri, una frase pesantissima su Berlusconi

Ecco che si passa poi all'audio rubato con le parole del leader azzurro su Putin con cui ha "riallacciato i rapporti" e da cui ha "ricevuto vodka e una lettera dolcissima". Ma non solo, perché Berlusconi ha riferito che le repubbliche del Donbass hanno chiesto allo zar di difenderle da Zelensky. Frasi che hanno scatenato il putiferio, ma che per la Ghisleri potrebbero avere un altro significato: "Conoscendo Berlusconi, potrebbe essere un gancio importante per trovare con Putin una soluzione di pace e tornare al centro della scena politica".