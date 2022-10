Veronica Gentili esulta per la Meloni premier: "Una certa soddisfazione"

21 ottobre 2022 a

Giorgia Meloni premier in pectore e Veronica Gentili non può che esultare. Nel giorno delle consultazioni del centrodestra al Quirinale, la conduttrice di Rete 4 scrive: "Vedere una donna, giovane, davanti ad un gruppo di uomini, che parla a nome di tutti, ed è destinata a guidare un Paese, bisogna ammetterlo dà una certa soddisfazione. In Italia soprattutto". Un cinguettio che raccoglie numerosissimi consensi. Come lei, infatti, sono in tanti a festeggiare.

"Non solo - scrive Enzo -, ma mi fa piacere che questa ragazza tosta durante il corteo da Mattarella,era davanti a tutti. Lo dico da maschio che prova grande ammirazione per la grande Giorgia e poi diciamolo: È la destra che l'ha espressa, alla faccia della sinistra". E ancora, un altro utente: "Per quanto possa sembrare un paradosso, credo che ne siano contenti anche molti uomini. Quelli naturalmente lontani da uno stereotipo superato dalla realtà di ogni giorno. Il 'maschilismo' ha rovinato fin troppe famiglie".

Insomma, a conti fatti la leader di Fratelli d'Italia sarù la prima premier nella storia dell'Italia repubblicana. Un vero e proprio successo, su cui la stessa Meloni si era espressa così: "Potrei essere la prima donna a guidare il governo nella storia d'Italia. Sarebbe per me un grande onore, come lo è stato essere la prima donna a guidare un partito europeo, l'ECR".