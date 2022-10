Stasera Italia, Sorgi: "La prima fila", il capolavoro della Meloni

21 ottobre 2022 a

Marcello Sorgi è intervenuto a Stasera Italia - la trasmissione di Rete4 condotta da Barbara Palombelli - per commentare l’incarico ricevuto da Giorgia Meloni e la lista dei ministri presentata al presidente Sergio Mattarella. “La costruzione del governo mi ha colpito molto - ha dichiarato l’editorialista della Stampa - la prima fila del suo partito è collocata in posti strategici”.

C’è però una critica che Sorgi ha mosso alla Meloni: “Aveva detto che i ministri tecnici sarebbero stati di altissimo livello, e invece non lo sono. Ci sono dei tecnici dignitosi, alcuni dei quali di livello inferiore a quelli di Mario Draghi, e poi ci sono molti più politici di quello che ci si poteva aspettare. Ad esempio il ministero dell’Economia è politico, anche se è stato assegnato a uno di grande esperienza come Giancarlo Giorgetti”. Nel corso della trasmissione è intervenuto anche Michele Emiliano, governatore della Puglia in quota Pd: “Sono uno di quelli che ha fatto la campagna elettorale sapendo di perderla, è andata così e prima si sbriga il nuovo governo e meglio è”.

“Per questo - ha aggiunto - non credo che Mattarella avesse dubbi o approfondimenti da fare. Da domani dobbiamo immediatamente capire come dare liquidità a imprese e famiglie perché il caro bollette sta persino inginocchiando una regione come la mia che dal punto di vista economico stava tirando bene”.