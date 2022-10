Meloni, sfregio sul Fatto: "Due cog***", insulta Salvini e Berlusconi

22 ottobre 2022 a

Dentro la foto di Giorgia Meloni, il direttore Marco Travaglio, sulla prima pagina de Il Fatto quotidiano di oggi 22 ottobre, pubblica la vignetta di Natangelo. titolata: "È la prima premier donna". Infatti si vede la leader di Fratelli d'Italia che dice con la faccia arrabbiata: "Ma il mio governo ha due cogli*** così!", indicando dietro di lei Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Il leader della Lega, però, non capisce e risponde: "Ben detto Giorgia!". Ma il Cavalier, che invece ha capito tutto, lo gela: "Si riferisce a noi...". "Ah...", ribatte Salvini.

Qui la vignetta di Natangelo sul Fatto quotidiano

Del resto non può che rosicare il Fatto quotidiano ormai orfano di Giuseppe Conte da tempo. "Sotto Meloni, niente", titola in prima pagina il giornale diretto da Travaglio. "Mattarella l'ha aiutata a neutralizzare Salvini (suo vice con Tajani) e B., raso al suolo e costretto a scusarsi. Nei dicasteri chiave, tutti atlantisti e uomini di establishment". E la "rosicata" si percepisce ancora meglio nell'editoriale di Travaglio, che scrive: "L'unica novità del governo Meloni è Giorgia Meloni. È la prima premier donna d'Italia, non un maschio travestito, come insinua chi non ha ancora capito che la campagna elettorale è finita e ha vinto la destra. Una bella svolta, anzi una svolta bella: l'unica, però".