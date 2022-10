Nicola Porro, la bomba: "Mattarella ha ridicolizzato la sinistra"

22 ottobre 2022 a

C'è un passaggio nel discorso di ieri di Sergio Mattarella che è un vero e proprio schiaffo alla sinistra. A segnalarlo sul suo sito internet è Nicola Porro, che scrive: "Su queste pagine avevamo già fatto notare la critica a priori, ma soprattutto infondata, che nei giorni scorsi circolava nei confronti di Giorgia Meloni e del centrodestra. Ovvero l’accusa di essere 'in ritardo' e di metterci troppo a formare il governo. Beh, a confermare che si trattava di una bufala di proporzioni mastodontiche ci ha pensato il presidente della Repubblica in persona", scrive il conduttore di Quarta Repubblica.

Quindi Porro riporta la frase di Mattarella: "Questa volta il tempo è stato breve: è passato meno di un mese dalla data delle elezioni, è stato possibile per la chiarezza dell’esito elettorale ed è stato necessario anche in considerazione delle condizioni interne e internazionali che esigono un governo nella pienezza dei suoi compiti". Insomma, mettendo a tacere la sinistra, il presidente ha di fatto dichiarato che la "formazione dell’esecutivo" è stata "molto rapida, meno di un mese dal voto. Se non è un record, poco ci manca", commenta il giornalista.

Invece a Otto e Mezzo, qualche giorno fa Massimo Giannini, attaccava: "Draghi ha fatto il suo governo in 10 giorni" e "se il ritorno della politica è questa roba qua che da quando hanno vinto non riescono a trovare la quadra…". Smentito. Totalmente. Da Mattarella in persona.