La donna e il cetriolo gigante, choc al super: dove lo infila, roba a luci rosse

Tu chiamalo, se vuoi, "controllo qualità". Un video è diventato virale nelle ultime ore: non è ancora chiaro se la signora brasiliana in cerca di maxi-cetrioli sia una candid camera, una boutade o una sconcertante, piccantissima "istantenea" di vita vera, ma di sicuro quei pochi secondi hanno fatto il giro del mondo e generato, su Twitter, un vero e proprio tsunami di ilarità e commenti scatenati.

Il video in questione, 22 secondi, è stato retwittato dall'utente Renzo Tartina, che già dal nome promette spasso. Non è dato sapere chi sia la corpulenta signora ripresa da un altro cliente in un supermercato. Siamo in Brasile e sembra una normalissima giornata di shopping domestico. Quasi noioso, visto che nel reparto ortofrutta raramente succede qualcosa di più emozionante di un cocomero che si sfracella sul pavimento. Invece, in questa anonima località sudamericana, il colpo di genio.



La signora, con fare molto professionale e quasi scientifico, pesca un cetriolo gigante dalla cessata della verdura. La soppesa, la squadra, forse alla ricerca di qualche imperfezione, una tara che possa convincerla a non comprarlo. Invece, se lo porta prima sul mento, poi in bocca, quasi a misurarlo. Infine, lo appoggia sul seno. Convinta dalle dimensioni giuste, lo ripone nel sacchetto e ne pesca un altro. Il dubbio, lecito, è che quel cetriolo imponente non le servisse per l'insalata.