Meghan Markle si abbassa e... un'imbarazzante scena a luci rosse

21 ottobre 2022 a

a

a

Sono lontani i tempi in cui Meghan Markle recitava scene tutt'altro che pudiche. Oggi la moglie del principe Harry nel suo podcast Archetypes Meghan Markle ricorda quando lasciò il game show americano Deal or No Deal perché "mi sentivo trattata da stupida, sapevo di valere di più", eppure sembra aver cancellato ben altre apparizioni. A risuscitare gli scheletri nell'armadio della duchessa di Sussex ci pensa il New York Post. Due anni dopo aver lasciato Deal or No Deal, Meghan recitò per brevissimo in Beverly Hills, 90210. Fin qui nulla di strano se non fosse che nella serie tv si lasciava andare a scene intime con un uomo in auto.

Video su questo argomento "Colpo di grazia: Kate Middleton, lo smacco definitivo a Meghan... E l'eredità?

Ecco allora che la stampa americana si è subito scagliata contro la Markle, accusandola di essere un'ipocrita. Più nel dettaglio la duchessa recitò la scena nel 2008. Qui la moglie di Harry interpreta Wendy. Inutile dire che le critiche sono state tante. "Forse - scrive il New York Post - Meghan si sentiva tratta da stupida solo perché durante il game show la mandavano in onda per troppo poco tempo".

Video su questo argomento Meghan Markle e il principe Harry? "Cosa dicono le stelle": la clamorosa profezia dell'astrologa sui Duchi

Anche su Twitter i commenti non sono al miele: "Quando ha sostenuto i provini non le è venuto in mente che si trattava di qualcosa in cui il cervello non è richiesto?", dice un utente. Mentre un altro scrive: "Arriverà mai il giorno in cui Meghan Markle smetterà di fare la vittima?".