Antonia, ricca grazie a Onlyfans: i suoi video, roba estrema

16 ottobre 2022 a

a

a

Oltre i limiti della perversione e del feticismo. Antonia Graham è una bella ragazzotta inglese chi si guadagna il pane su OnlyFans. Il pane, letteralmente: perché la giovane, per campare, pubblica video sul sito a pagamento per adulti. Luci rosse, come la gran parte delle attrici e delle influencer iscritte? Non proprio, o per lo meno non nel senso canonico. Antonia pubblica video in cui mangia. Semplicemente.

Lato B nudo allo stadio? Per la tifosa di Bari si mette malissimo | Immagini esplicite

E i fan si abbonano e le regalano soldi via donazioni affinché lei possa continuare a farlo e loro a guardarla. E la pagano tanto, visto che la signorina Graham guadagna la bellezza di 10mila euro al mese. Abbastanza per fare la spesa (mai, come in questo caso, da interpretare come spesa professionale) e togliersi altri sfizi.





La star social è presente anche su Tik Tok (dove i suoi follower sono 420mila, non male) e su Instagram (platea più contenuta, poco più di 27mila). I contenuti, in entrami i casi, sono leggermente più canonici anche se la 26enne non nasconde le sue linee "non convenzionali" e una forma fisica che sembra un inno alla body-positivity. In questo caso, peraltro, all'accettazione di sé (difetti del proprio corpo compresi) si aggiunge anche un più che soddisfacente ritorno economico. E il conto lo pagano gli altri. What else?