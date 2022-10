Sabrina Ferilli alza la gamba: Tu si que vales a luci rosse

15 ottobre 2022 a

C'è sempre un Tu si que vales nella classifica dei "Nuovi mostri", la rubrica di Striscia la notizia (perfida e temutissima) che raccoglie il meglio del peggio della televisione italiana. Al nono posto, questa volta, entra in gran carriera Sabrina Ferilli, vittima di un attentato alle coronarie (e alla sua gonna). In studio entra Giovannino, lo spasimante e disturbatore fortemente voluto da Maria De Filippi per rendere vicace e complicata la vita all'amica attrice di Fiano Romano.

Il piccolo guastatore mascherato, un Cappuccetto Rosso particolarmente molesto, si avvicina correndo e urlando alla poltrona della Ferilli, per poi farle scoppiare tra i piedi una "miccetta". Per il sibilo e il fumo, Sabrina alza le gambe con un pericolosissimo effetto vedo-non-vedo. L'incidente a luci rosse è solo rimandato di qualche secondo.





"A cosa sto pensando?", domanda isterico. La Ferilli, inebetita, non risponde e lui sbraita ancora: "A cosa sto pensando?". "Ma che c***o ne so a che stai pensando? Alle stelle!", replica stravolta. "Bluff", sentenzia Giovannino. Altra esplosione, altra paura per la bella Sabrina che in preda al panico alza la gamba destra ad altezze siderali, tutto a favore di videocamera. I telespettatori a casa si godono la scena, la diretta interessata molto, molto meno.