Mughini ad alzo zero: "Inorridisco. Ho scoperto che Laura Boldrini..."

22 ottobre 2022 a

a

a

"Da quando l’ho avuta di fronte per la prima volta una ventina d’anni fa, che fosse una donna me ne ero accorto, ma non me ne importava più di tanto": Giampiero Mughini parla così del primo incontro con l'attuale presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In un articolo su Dagospia, il giornalista ha rivelato di essere stato colpito da qualcos'altro: "Mi colpiva piuttosto che fosse già allora talmente ragazza vispa di parole e di pensiero. Mi interessava lei come persona, voglio dire".

Mughini-Selvaggia, la rissa a Ballando: "C'è un limite", e se ne va

La questione di genere, secondo Mughini, non dovrebbe prendere il sopravvento e offuscare quelli che sono i veri punti di forza della Meloni. Ed è un discorso, questo, che vale per tutti. A tal proposito il giornalista ha criticato duramente l'iniziativa di qualche anno fa dell'ex presidente della Camera Laura Boldrini: "Esiste a Montecitorio una 'sala delle Donne', ovvero una stanzuccia sulle cui pareti sono le foto delle donne arrivate ai vertici delle istituzioni politiche. Sì, avete capito bene".

"Ti prendo a calci nel cu***". Ballando, Mughini impazzisce: insulta e se ne va | Video

"Le foto di protagoniste quali la socialista Lina Merlin, la democristiana Tina Anselmi, l’italocomunista Nilde Iotti, la radicale Emma Bonino e adesso la nostra (è il presidente di tutti noi) Giorgia Meloni se ne stanno l’una accanto all’altra a tenersi compagnia. Da inorridire - ha proseguito Mughini -. È del tutto ovvio che quei personaggi appartengono invece all’intera storia politico/parlamentare del nostro Paese e semmai alla storia di chi in questo Paese ha coperto cariche politiche di primo piano, la storia di cui fanno parte Alcide De Gasperi, Amintore Fanfani, Aldo Moro e suo tempo Benito Mussolini. È in quella sequenza che le loro foto vanno inserite".