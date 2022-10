Rula Jebreal, l'ultimo orrore: "Calderoli? Altri Luca Traini"

23 ottobre 2022 a

Ancora lei, ancora Rula Jebreal, impegnata in una sorta di gara all'ultimo insulto contro tutto ciò che è centrodestra e contro tutto ciò che è riferibile al governo di Giorgia Meloni, neo-presidente del Consiglio dei ministri italiano dopo il giuramento di ieri, sabato 22 ottobre.

In questo caso, la Jebreal se la prende, in questo caso, con Roberto Calderoli, il leghista, fresco di nomina a ministro degli Affari regionali e delle Autonomie. Nomina per la quale la Jebreal proprio non riesce a darsi pace.

Il raptus piove come al solito su Twitter, dove in questo caso la giornalista cinguetta in italiano, rivangando il vecchio e brutto episodio che lo coinvolse con Cécile Kyenge, episodio per il quale si è più volte scusato. "Calderoli ha dato dell'orango all'unica ministra di colore nella storia italiana... in nessun altro Paese civile (nemmeno Trump) un famigerato razzista sarebbe stato premiato con la nomina a ministro", tuona. "La normalizzazione dell’odio/della violenza razziale radicalizzerà altri Traini", conclude Jebreal sparandola grossissima, col riferimento a Luca Traini, l'attentatore di Macerata che aprì il fuoco ferendo sei nigeriani.